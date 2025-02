OpenAI deve finalizar 1º design de chip personalizado este ano

Um tape-out típico custa dezenas de milhões de dólares e levará cerca de seis meses para produzir um chip acabado, a menos que a OpenAI pague substancialmente mais para acelerar a fabricação. Não há garantia de que o chip funcionará e uma falha exigirá que a empresa diagnostique o problema e repita a etapa de tape-out.

Dentro da OpenAI, o chip voltado para o treinamento de modelos de IA é visto como uma ferramenta estratégica para fortalecer a relação negociação da OpenAI com outros fornecedores de chips, disseram as fontes. Após o processador inicial, os engenheiros da OpenAI planejam desenvolver chips cada vez mais avançados com recursos mais amplos a cada nova versão.

Se o lançamento inicial ocorrer sem problemas, isso permitirá que a OpenAI produza em massa seu primeiro chip de IA e, potencialmente, teste uma alternativa aos caros processadores da Nvidia ainda este ano. O plano da OpenAI de enviar seu projeto para a TSMC este ano demonstra que a startup fez um rápido progresso no primeiro projeto, um processo que costuma levar anos.

Grandes empresas de tecnologia, como Microsoft e Meta, têm se esforçado para produzirem chips satisfatórios, apesar de anos de esforços. O surgimento da startup chinesa de IA DeepSeek também levantou questões sobre a necessidade de menos chips para o desenvolvimento de modelos poderosos no futuro.

O chip da OpenAI está sendo projetado pela equipe interna da companhia liderada por Richard Ho, que dobrou nos últimos meses para 40 pessoas, em colaboração com a Broadcom. Ho ingressou na OpenAI há mais de um ano, vindo do Google,, onde ajudou a liderar o programa de chips de IA personalizados da gigante das buscas.

A equipe de Ho é menor do que os esforços de grandes empresas como Google ou Amazon. Um novo design de chip para um programa ambicioso e de grande escala pode custar 500 milhões de dólares para uma única versão de um chip, de acordo com fontes do setor com conhecimento dos orçamentos de design de chips. Esses custos podem dobrar se forem incluídos software e periféricos necessários ao projeto.