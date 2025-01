Startup de IA ElevenLabs conclui rodada de financiamento com avaliação de US$3,3 bi

Sediada em Londres, a ElevenLabs pretende usar o financiamento para expandir sua pesquisa em IA de voz, focando em torná-la mais expressiva e controlável, criar novos produtos e expandir suas ferramentas para desenvolvedores e empresas.

A startup, que oferece ferramentas para criar vozes geradas por IA em diferentes idiomas, sotaques e emoções, captou 281 milhões de dólares em funding desde sua fundação em 2021.

A ElevenLabs foi cofundada por Piotr Dabkowski e Mati Staniszewski, que trabalharam anteriormente no Google e na Palantir Technologies, respectivamente.

"Esse financiamento nos aproxima de um mundo em que as interações digitais acontecem por voz - de forma fluida, natural e tão fácil quanto uma conversa", disse o presidente-executivo Mati Staniszewski.

A startup tem parcerias com jornais como The New Yorker, The Washington Post e The Atlantic, e estúdios de jogos incluindo Paradox e Cloud Imperium Games, de acordo com seu site.

A ElevenLabs disse que os investidores Sequoia Capital, Salesforce Ventures, Smash Capital, SV Angel, NFDG, BroadLight Capital também estão ampliando seu apoio.