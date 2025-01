Meta prevê receita abaixo das estimativas no 1º tri

(Reuters) - A Meta previu nesta quarta-feira que sua receita do primeiro trimestre ficará abaixo das estimativas de Wall Street, sinal de que suas apostas em ferramentas caras baseadas em inteligência artificial estão com dificuldades para atrair mais dólares em publicidade digital às suas plataformas.

A empresa espera uma receita trimestral entre 39,5 bilhões e 41,8 bilhões de dólares, contra estimativa média dos analistas de 41,72 bilhões de dólares, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A desaceleração nas vendas de publicidade digital da Meta, que respondem pela maior parte da sua receita, sugeriu um possível enfraquecimento no setor como um todo, à medida que as marcas se preparam para as políticas propostas nos Estados Unidos que podem desestabilizar a economia global.