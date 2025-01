iPhones serão compatíveis com cobertura da Starlink para celulares nos EUA

Inicialmente, a operadora listou apenas alguns smartphones Android como dispositivos elegíveis para testar a rede, mas agora adicionou iPhones equipados com a mais recente atualização do sistema operacional iOS 18.3.

Em outubro do ano passado, a FCC permitiu que a SpaceX e a T-Mobile habilitassem os satélites Starlink com capacidade de conexão direta com células de telefonia móvel para fornecer cobertura para telefones celulares em áreas do Estado norte-americano da Carolina do Norte duramente atingidas pelo furacão Helene.