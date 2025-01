DeepSeek é bloqueado nas lojas de aplicativos da Apple e do Google na Itália

Na semana passada, o DeepSeek lançou um assistente de IA gratuito que, segundo a empresa, usa menos dados e que custa uma fração do preço cobrado por serviços atuais. Na segunda-feira, o assistente havia ultrapassado o rival norte-americano ChatGPT em downloads na loja de aplicativos da Apple, provocando pânico entre investidores de ações de empresas de tecnologia.

"A notícia da retirada do aplicativo foi dada há apenas algumas horas, não posso dizer se isso se deve a nós ou não", disse o chefe do órgão regulador de dados italiano, Pasquale Stanzione, segundo a agência de notícias Ansa.

"Nosso escritório iniciará uma investigação aprofundada para verificar se as regras do GDPR estão sendo respeitadas", acrescentou Stanzione, de acordo com a Ansa, referindo-se ao regulamento de proteção de dados da União Europeia.

O órgão regulador italiano, conhecido como Garante, disse na terça-feira que queria saber quais dados pessoais são coletados, de quais fontes, para quais fins, com que base legal e se são armazenados na China. A autoridade deu ao DeepSeek e suas empresas afiliadas 20 dias para responder.

Um aviso exibido aos clientes italianos na App Store da Apple dizia que o DeepSeek "atualmente não está disponível no país ou na área em que você se encontra". Uma mensagem na plataforma de aplicativos do Google dizia que o download "não é suportado" na Itália.