ASML vê uma enxurrada de encomendas de máquinas de chips com boom da IA

As ações da ASML subiram 11%, para 722 euros, no início do pregão nesta quarta-feira.

Analistas previam encomendas de 3,99 bilhões de euros, de acordo com pesquisas da Visible Alpha, um aumento ante os 2,63 bilhões do terceiro trimestre.

"O crescimento da inteligência artificial é o principal impulsionador do crescimento em nosso setor", disse o presidente-executivo da ASML, Christophe Fouquet.

O lançamento do DeepSeek colocou em questão se os gigantes da tecnologia, incluindo Google, Microsoft, Meta e Amazon, precisarão seguir com os planos de grandes investimentos em chips de IA. O maior cliente da ASML, a TSMC, fabrica a maioria dos microprocessadores projetados pela Nvidia e empresas de software.

A ASML teve lucro líquido de 2,7 bilhões de euros no quarto trimestre, com vendas de 9,3 bilhões.

Os números superaram as expectativas do mercado "desde as encomendas até o resultado final", disse Michael Roeg, analista da Degroof Petercam. Ele afirmou que a ASML está "muito longe do fogo" para poder realmente responder se o advento do DeepSeek marca uma grande mudança nas tendências do mercado.