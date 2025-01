Ações da Microsoft caem com maiores gastos e crescimento abaixo do esperado do Azure

As despesas de capital da Microsoft atingiram 22,6 bilhões de dólares, acima da estimativa de consenso dos analistas de 20,95 bilhões de dólares, segundo os dados da Visible Alpha.

As ações da Microsoft caíam 1,3% na esteira do noticiário sobre gastos mais altos e crescimento mais lento frente às expectativas de Wall Street.

A ascensão meteórica da startup chinesa DeepSeek nas últimas semanas levantou preocupações sobre uma competição acirrada que pode forçar os principais provedores de inteligência artificial nos Estados Unidos a reduzir preços.

Investidores estão questionando as enormes quantias que a Microsoft, OpenAI, Alphabet, Meta e outros players têm gastado para desenvolver e dominar a tecnologia.

A Microsoft disse mais cedo nesta quarta-feira que adicionou o modelo chinês de IA DeepSeek às suas ofertas no Azure.

A companhia afirmou ainda que a IA contribuiu com 13 pontos percentuais para o crescimento do Azure no segundo trimestre fiscal, acima dos 12 pontos percentuais do trimestre anterior.