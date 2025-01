Efeito DeepSeek nas ações da Weg foi "muito extremo", diz Citi

A equipe de research do Citi, liderada por Andre Mazini, classificou a reação do mercado sobre a empresa de equipamentos eletroeletrônicos como exagerada, avaliando que a grande redução de custo ainda precisa ser comprovada e que a Weg interage com IA por meio de data centers e não de chips de alto desempenho.

Os analistas alertaram para um potencial "paradoxo de Jevons", com a redução de custos mais que dobrando a demanda por tecnologia, e possivelmente aumentando o consumo de energia.

O Citi vê as ações da Weg sendo negociadas a 24 vezes o preço sobre lucro para 2026. Por volta de 13h, os papéis da companhia subiam 1,22%, a 53,96 reais, enquanto o Ibovespa caía 0,47%.

(Por Patricia Vilas Boas)