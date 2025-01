Trump diz estar conversando com várias pessoas sobre compra do TikTok, decisão deve sair em 30 dias

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que está conversando com várias pessoas sobre a compra do TikTok e que deve tomar uma decisão sobre o futuro do popular aplicativo nos próximos 30 dias.

Falando a repórteres no Air Force One, Trump disse que não havia conversado com Larry Ellison, da Oracle, sobre a compra do aplicativo.

(Reportagem de Nandita Bose)