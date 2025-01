Meta destinará até US$65 bi para impulsionar metas de IA em 2025, diz Zuckerberg

Zuckerberg espera que o assistente de IA da Meta — disponível em seus serviços, incluindo Facebook e Instagram — atenda mais de 1 bilhão de pessoas em 2025, enquanto seu Llama 4 de código aberto se tornará o "modelo de última geração".

Grandes empresas de tecnologia têm investido dezenas de bilhões de dólares para desenvolver infraestrutura relacionada à IA depois que o sucesso meteórico do ChatGPT da OpenAI destacou o potencial da tecnologia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na terça-feira que OpenAI, SoftBank Group e Oracle formarão um empreendimento chamado Stargate e investirão 500 bilhões de dólares em infraestrutura de IA nos Estados Unidos.

No início deste mês, a Microsoft disse que planejava investir cerca de 80 bilhões de dólares no ano fiscal de 2025 para desenvolver data centers, enquanto a Amazon.com disse que seus investimentos em 2025 seriam maiores do que os 75 bilhões de dólares estimados em 2024.

O aporte planejado pela Meta de até 65 bilhões de dólares representaria um salto significativo em relação ao montante entre 38 bilhões para 40 bilhões de dólares estimado no ano passado.

Como parte dos esforços de IA, a empresa disse que construirá uma engenharia de IA que começaria a contribuir com quantidades cada vez maiores de código para seus esforços de pesquisa e design. Ela também continuará a aumentar as equipes que trabalham em serviços de IA.