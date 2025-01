Trump ordena novas regras para criptomoedas e estudo para reserva nacional dos EUA

Há anos, o setor argumenta que as regulamentações existentes nos EUA são inadequadas para criptomoedas e pede que o Congresso e os reguladores escrevam novas regulamentações esclarecendo quando um token pode ser considerado um ativo financeiro, uma mercadoria ou se enquadra em outra categoria.

O grupo de trabalho, que incluirá o secretário do Tesouro, os presidentes da SEC e da Commodity Futures Trading Commission, juntamente com outros chefes de agências norte-americanas, tem a tarefa de desenvolver uma estrutura regulatória para ativos digitais, de acordo com a ordem. Isso inclui stablecoins, um tipo de criptomoeda normalmente atrelada ao dólar.

RESERVAS EM CRIPTO

O grupo também deve "avaliar a possível criação e manutenção de um estoque nacional de ativos digitais... potencialmente derivado de criptomoedas legalmente apreendidas pelo governo federal por meio de esforços de aplicação da lei".

A ordem não dá mais detalhes sobre como essa reserva seria criada e analistas e especialistas jurídicos estão divididos sobre a necessidade de uma lei do Congresso para isso. Alguns argumentaram que a reserva poderia ser criada por meio do Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro dos EUA, que pode ser usado para comprar ou vender moedas estrangeiras e também para manter bitcoin.

Em dezembro, Trump nomeou o investidor de risco e ex-executivo do PayPal David Sacks como encarregado por criptomoedas e inteligência artificial no governo. Ele presidirá o grupo.