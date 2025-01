Samsung lança Galaxy S25 equipado com chip da Qualcomm e mais recursos de IA

Por Hyunjoo Jin e Stephen Nellis

SEUL/SÃO FRANCISCO (Reuters) - A Samsung apresentou nesta quarta-feira seu novo smartphone Galaxy S25, equipado com chips da Qualcomm e com o modelo de inteligência artificial do Google, na esperança de que seus recursos de IA aprimorados possam reanimar as vendas e concorrer com a Apple e rivais chinesas.

A Samsung foi mais rápida do que a Apple em lançar um smartphone com IA no ano passado, mas não conseguiu recuperar sua coroa no mercado global de smartphones, pressionada pela forte concorrência com a rival norte-americana no mercado premium e com as empresas chinesas no segmento de baixo custo.