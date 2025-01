Trump diz que está aberto para Musk comprar TikTok se bilionário tiver interesse

Na tarde desta terça-feira, o TikTok continuava indisponível para download em dispositivos Apple e Android nos EUA.

"Eu estaria, se ele quisesse comprá-lo", disse Trump a repórteres nesta terça-feira, ao ser perguntado se ele estaria aberto à compra da plataforma por Musk.

"Eu me encontrei com os donos do TikTok, os grandes donos," acrescentou Trump. "Então, o que estou pensando é em dizer para alguém 'compre e dê metade para os Estados Unidos da América.'"

Defensores da liberdade de expressão têm sido contrários à proibição do TikTok com base na lei aprovada pelo Congresso dos EUA e sancionada pelo ex-presidente Joe Biden.

A empresa afirma que as autoridades dos EUA distorceram seus vínculos com a China, argumentando que seu mecanismo de recomendação de conteúdo e os dados dos usuários são armazenados nos Estados Unidos em servidores em nuvem operados pela Oracle, enquanto as decisões de moderação de conteúdo que afetam os usuários norte-americanos também são tomadas nos EUA.

Musk, que gastou mais de 250 milhões dólares para ajudar Trump a vencer as eleições presidenciais de novembro, afirmou que há um ambiente de negócios "desbalanceado" entre os EUA e a China.