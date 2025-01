Trump anunciará investimento de até US$500 bi do setor privado em infraestrutura de IA, dizem fontes

A emissora CBS foi a primeira a noticiar que o anúncio é esperado.

O presidente-executivo da SoftBank, Masayoshi Son, Sam Altman, da OpenAI, e Larry Ellison, da Oracle, devem comparecer à Casa Branca nesta terça-feira, de acordo com a reportagem da CBS.

A Oracle e a SoftBank não responderam aos pedidos de comentários em um primeiro momento.

As ações da Oracle subiram 6% com as reportagens. As ações da Nvidia, Arm Holdings e Dell também cresceram.

Em março de 2024, o The Information, um site de notícias sobre tecnologia, publicou que a OpenAI e a Microsoft estavam trabalhando em planos para um projeto de data center de 100 bilhões de dólares que incluiria um supercomputador de inteligência artificial também chamado de "Stargate", com lançamento previsto para 2028.

Não ficou claro em um primeiro momento se o anúncio era uma atualização do empreendimento publicado anteriormente.