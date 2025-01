Token de Trump sobe para valor de mercado de US$11,7 bi e bitcoin atinge recorde

Trump lançou na sexta-feira o token digital com a marca que inclui uma imagem de sua tentativa de assassinato em julho, expandindo seus interesses em criptomoedas que já incluem a World Liberty Financial. Do número total de tokens, 80% são de propriedade da CIC Digital, que é uma afiliada da empresa de Trump, The Organização Trump, e outra empresa chamada Fight Fight Fight, diz o site do token.

Melania Trump lançou sua própria criptomoeda no domingo, que estava sendo negociada a cerca de 12,03 dólares, com um valor de mercado de 1,9 bilhão de dólares, de acordo com a CoinMarketCap.

O bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 109.071,86 dólares no início das negociações europeias. A maior criptomoeda do mundo subiu mais de 10% até agora neste mês.

"CAIXA DE PANDORA"

Até mesmo os participantes da comunidade de criptomoedas ficaram surpresos com o lançamento da moeda meme de Trump.

"Embora seja tentador descartar isso como apenas mais um espetáculo de Trump, o lançamento do token oficial de Trump abre uma caixa de Pandora de questões éticas e regulatórias", disse Justin D'Anethan, um analista de criptomoedas independente baseado em Hong Kong.