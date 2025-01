Dona de stablecoin USDC espera medidas iminentes dos EUA em apoio às criptomoedas

Trump prometeu ser um "presidente cripto" e o mercado espera que ele emita ordens executivas com o objetivo de reduzir bloqueios regulatórios das criptomoedas e promover a adoção generalizada de ativos digitais após sua posse nesta segunda-feira.

A criptomoeda recém-criada pelo próprio Trump subiu nesta segunda-feira para quase 12 bilhões de dólares em valor de mercado.

Allaire disse que gostaria de ver a revogação do Staff Accounting Bulletin 121 do órgão regulador do mercado financeiros dos EUA (SEC), que, segundo ele, "efetivamente tornou punitivo para bancos, instituições financeiras e corporações até mesmo manter ativos de cripto moedas em seus balanços".

"Isso é algo que eu acho que deve ser observado de perto" em termos de ordens executivas", disse Allaire durante uma entrevista ao Reuters Global Markets Forum no início da reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos.

"Sou fortemente a favor da revogação e espero que o presidente Trump tome essa medida", disse Allaire, acrescentando que a Circle já conta com os bancos como parceiros comerciais.

Allaire espera uma atividade renovada do Congresso dos EUA sobre as regulamentações de ativos digitais, acrescentando: "Esperamos que o trabalho do Comitê seja muito ativo, literalmente nas próximas semanas".