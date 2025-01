Nintendo lançará Switch 2 este ano; divulgará mais detalhes em abril

A empresa, cujas ações foram impulsionadas em antecipação à forte demanda dos consumidores pelo novo dispositivo, disse que espera vender 12,5 milhão de unidades do antigo console Switch no ano fiscal que termina em março.

"O Switch 2 está pronto para revigorar as vendas de hardware", escreveu o analista Atul Goyal, da Jefferies, em uma nota clientes antes do anúncio.

"Mesmo que a Nintendo desenvolva capacidade para fabricar 15 milhões de Switch 2 no ano, é provável que a demanda supere a oferta por vários meses/quartos", acrescentou.

A Nintendo depende muito de seu negócio de consoles, mesmo tendo aberto lojas físicas e com sua lista de personagens presentes em parques temáticos e filmes.

Juntamente com a Sony, fabricante do PlayStation, as empresas japonesas continuam sendo as principais fornecedoras de consoles, mesmo com tecnologias como a móvel e a nuvem oferecendo alternativas para jogos.