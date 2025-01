Synthesia atinge avaliação de US$2,1 bilhões em captação mais recente

Empresas focadas em IA e tecnologia têm sido o centro de uma onda de investimentos de capital de risco, à medida que investidores, atraídos pelo sucesso explosivo do ChatGPT da OpenAI, injetam dinheiro na tecnologia nascente.

As startups de IA representaram mais de 25% do capital de risco europeu no ano passado, segundo Yoram Wijngaarde, fundador e presidente-executivo da plataforma de dados Dealroom.

A rodada de financiamento Série D da Synthesia contou com a participação de novos investidores, como Atlassian Ventures e PSP Growth, além dos investidores existentes GV e MMC Ventures. A arrecadação mais recente eleva o total de capital levantado pela empresa para mais de 330 milhões de dólares.

"Há muitos desenvolvimentos empolgantes em IA, mas poucos conseguem demonstrar valor e aplicação reais como a Synthesia", disse Momei Qu, diretora-gerente da PSP Growth.

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru)