Consórcio de bilionário Frank McCourt faz oferta por ativos do TikTok nos EUA

(Reuters) - O Project Liberty, do empresário e ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, e seu consórcio de parceiros no movimento The People's Bid disseram nesta quinta-feira que propuseram realizar uma oferta formal à ByteDance para comprar os ativos do TikTok nos Estados Unidos

A ação ocorre antes do prazo estabelecido de 19 de janeiro para a ByteDance vender a plataforma ou enfrentar uma proibição nos Estados Unidos, sob uma legislação assinada pelo presidente norte-americano, Joe Biden, em 24 de abril.

O consórcio, que não divulgou o valor da proposta, afirmou que a capacidade financeira para concluir o negócio envolve manifestações de interesse de investidores -- incluindo grandes fundos de private equity, escritórios familiares e indivíduos de alto patrimônio líquido -- para capital próprio suficiente, além de financiamento de dívida por um dos maiores bancos dos Estados Unidos.