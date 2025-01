Não censuramos redes sociais, diz UE em resposta à Meta

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia rejeitou nesta quarta-feira a afirmação do presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, de que as leis de dados da União Europeia censuram as redes sociais e disse que elas apenas exigem que as grandes plataformas removam conteúdo ilegal.

A Meta Platforms abandonou seus programas de verificação de fatos nos Estados Unidos e seu presidente-executivo disse que trabalhará com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para combater a censura em todo o mundo.