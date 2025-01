Ministro da Defesa da Itália minimiza possível acordo com Starlink para comunicações seguras

Musk, que tem um relacionamento cordial com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse na segunda-feira que estava pronto para oferecer seus serviços, enquanto a Itália avalia possíveis acordos com a Starlink.

Entre as opções está o possível uso do sistema baseado em satélite da Starlink para fornecer comunicações seguras entre o governo, diplomatas italianos e oficiais de defesa que operam em áreas sensíveis do Mediterrâneo.

Com valor estimado em 1,5 bilhão de euros e distribuído ao longo de cinco anos, o projeto foi duramente criticado pelos partidos de oposição, que questionaram se um contrato deveria ser entregue a uma empresa de Musk.

Falando no Parlamento, Crosetto negou que tenha sido feito qualquer acordo com a Starlink.

"Há... uma necessidade de estudar e avaliar todas as soluções tecnicamente capazes de fornecer os recursos mencionados", disse, referindo-se à necessidade de comunicações criptografadas.

O parlamentar de Nicola Fratoianni disse que está preocupado com a resposta de Crosetto à sua pergunta.