Meta escolhe republicano Joel Kaplan para liderar equipe de política global

(Reuters) - A Meta nomeou o proeminente republicano Joel Kaplan como seu diretor para assuntos globais, substituindo Nick Clegg, que anunciou a mudança em uma publicação na plataforma de mídia social Threads nesta quinta-feira.

No período que antecede a posse do presidente eleito Donald Trump, Kaplan substituirá Clegg, ex-vice-premiê britânico e ex-líder dos Liberais Democratas do Reino Unido.

Clegg ingressou na Meta em 2018 para dirigir sua organização de políticas globais e atuou em questões como a política de conteúdo e eleições do Facebook, além de liderar a criação do conselho independente de supervisão de conteúdo da empresa.