OpenAI revela nova estrutura com fins lucrativos para seguir em corrida da IA

"As centenas de bilhões de dólares que as principais empresas estão investindo no desenvolvimento da IA mostram o que realmente será necessário para que a OpenAI continue perseguindo a sua missão", acrescentou a companhia.

A criação da corporação de benefício público alinharia a startup a rivais como a Anthropic e a xAI, de Musk, que usam uma estrutura semelhante e recentemente obtiveram bilhões em financiamento.

A Anthropic arrecadou mais 4 bilhões de dólares da Amazon.com no mês passado, enquanto a xAI levantou cerca de 6 bilhões no início de dezembro.

"A chave para o anúncio é que o lado com fins lucrativos da OpenAI 'irá administrar e controlar as operações e negócios da OpenAI'", disse o analista da Davidson & Co, Gil Luria.

A startup pode, no entanto, enfrentar obstáculos. Musk, cofundador da OpenAI que agora é um dos maiores críticos da startup, está tentando impedir o plano. Em agosto, ele processou tanto a OpenAI quanto Altman. Musk alega que a empresa violou as disposições do contrato ao colocar o lucro à frente do bem público no desenvolvimento da IA.

A Meta Platforms também está pedindo ao procurador-geral da Califórnia que bloqueie a conversão da OpenAI em uma empresa com fins lucrativos, mostraram documentos vistos pela Reuters.