Apple se aproxima de US$4 tri em valor de mercado

A empresa espera que a receita geral aumente "de um a dois dígitos" durante seu primeiro trimestre fiscal - uma previsão de crescimento modesta para a temporada de compras de fim de ano - gerando dúvidas sobre o iPhone 16.

No entanto, segundo os dados da Lseg, analistas esperam que a receita dos iPhones se recupere em 2025.

"Embora a demanda de curto prazo do iPhone ainda esteja fraca (...), ela é uma função dos recursos limitados do Apple Intelligence e da disponibilidade geográfica e, à medida que ambos se ampliarem, isso ajudará a impulsionar uma melhora na demanda do iPhone", disse Erik Woodring, analista do Morgan Stanley, em uma nota, reiterando a Apple como a "melhor escolha" da corretora para 2025.

A recente alta no valor das ações elevou a relação preço/lucro da Apple para o maior nível em quase três anos, de 33,5, em comparação com 31,3 da Microsoft e 31,7 da Nvidia, de acordo com dados da Lseg.