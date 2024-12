Órgão antitruste do Japão considera que Google violou lei em caso de monopólio, diz site

O Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, enquanto a JFTC não pôde ser contatada para comentar.

O órgão japonês antitruste começou a investigar o Google por uma possível violação das leis antimonopólio nos serviços de pesquisa na web em outubro passado, seguindo medidas semelhantes tomadas por autoridades na Europa e em outras grandes economias.

O Chrome é o navegador da web mais usado no mundo e é um pilar dos negócios do Google, fornecendo informações sobre o usuário que ajudam a empresa a direcionar anúncios de forma mais eficaz e lucrativa.

No mês passado, o Departamento de Justiça dos EUA argumentou perante um juiz que o Google, de propriedade da Alphabet, deve vender seu navegador Chrome e não deve ter permissão para entrar novamente no mercado de navegadores por cinco anos, em um esforço para acabar com o monopólio de pesquisa do Google.

(Reportagem de Gursimran Kaur em Bengaluru)

((Tradução Redação São Paulo))