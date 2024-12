SEC "reabre" investigação sobre Neuralink, diz advogado de Musk

Representantes da SEC e da Neuralink não comentaram o assunto.

Em novembro, um juiz federal rejeitou o pedido da SEC de sancionar Musk depois que ele não compareceu ao depoimento ordenado pelo tribunal em relação à investigação sobre a compra do Twitter.

A comissão também processou Musk em 2018 por causa de suas publicações no Twitter sobre um possível fechamento de capital da Tesla. O bilionário resolveu esse processo pagando uma multa de 20 milhões de dólares, concordando em permitir que os advogados da Tesla revisassem algumas publicações com antecedência e deixando o cargo de presidente do conselho de administração da montadora.