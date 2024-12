China cria comitê de padrões de IA com gigantes de tecnologia

PEQUIM (Reuters) - O Ministério da Indústria da China criará um comitê técnico de padronização de inteligência artificial com foco no desenvolvimento de padrões do setor em áreas como modelos de linguagem ampla e avaliação de risco de IA, informou a pasta nesta sexta-feira.

O comitê de 41 membros inclui representantes da gigante da tecnologia Baidu e das principais instituições acadêmicas do país, como a Universidade de Pequim, informou o ministério.

Pequim está tentando encontrar um equilíbrio entre a regulamentação do setor de IA em rápido crescimento e a promoção de seu desenvolvimento, em meio a preocupações globais sobre segurança e implicações éticas.