Broadcom atinge US$1 trilhão em valor de mercado por demanda de IA

Os investidores, por sua vez, adquiriram as ações que são negociadas a um múltiplo menor do que as rivais. A Broadcom tem uma relação preço/lucro a termo de 12 meses de 29,8, em comparação com 31,03 da Nvidia, a primeira empresa de chips a atingir 1 trilhão de dólares em valor de mercado, de acordo com dados compilados pela LSEG.

As ações da Broadcom acumulam alta de mais de 60% até agora neste ano, enquanto as ações da Nvidia mais do que dobraram, até o último fechamento. "Eles (Broadcom) fizeram de tudo para dar aos investidores um motivo para sonhar", disse Stacy Rasgon, analista da Bernstein.

"A história da IA parece estar realmente se firmando, talvez Hock possa pensar em comprar uma jaqueta de couro", acrecentou Rasgon, referindo-se ao estilo característico do presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang.