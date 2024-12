Facebook, Instagram e WhatsApp ficam fora do ar para milhares de usuários, segundo Downdetector

(Reuters) - Facebook, Instagram e WhatsApp, da Meta, ficaram fora do ar para milhares de usuários nesta quarta-feira, segundo o site de rastreamento de interrupções Downdetector.com.

Havia mais de 105.000 relatos de problemas com o Facebook e mais de 70.000 com o Instagram nos Estados Unidos, uma interrupção que começou por volta das 14h40 (horário de Brasília). No Brasil, havia mais de 6 mil notificações de problemas no Facebook e quase 12 mil no Instagram no pico das reclamações.

O WhatsApp também ficou fora do ar para mais de 50.000 usuários no Brasil, de acordo com o Downdetector.com.