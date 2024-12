Austrália planeja novas regras para que Big Techs continuem remunerando veículos de comunicação

Por Renju Jose

SYDNEY (Reuters) - O governo de centro-esquerda da Austrália vai publicar novas regras que podem multar Big Techs caso elas se recusem a remunerar os veículos de comunicação australianos pelas notícias publicadas em suas plataformas, segundo a imprensa local.

Com as novas regras, qualquer empresa de internet que se recuse a negociar com os veículos ou remover notícias de suas plataformas, como a Meta, dona do Facebook, fez no Canadá, será forçada a pagar, de acordo com notícias locais.