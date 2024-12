Apple trabalha com Broadcom para desenvolver chip de IA, diz site

(Reuters) - A Apple está trabalhando com a Broadcom para desenvolver seu primeiro chip de servidor projetado especialmente para o processamento de inteligência artificial, noticiou o site The Information nesta quarta-feira, citando fontes com conhecimento direto do assunto.

A medida alinharia a fabricante do iPhone com outras grandes empresas de tecnologia que têm desenvolvido seus próprios chips para alimentar serviços de IA e reduzir a dependência dos processadores da Nvidia, que são caros e escassos.

O chip de IA da Apple tem o codinome interno de Baltra e a expectativa é que ele esteja pronto para produção em massa até 2026, segundo a reportagem.