Apple adiciona ChatGPT a iPhone em última atualização do iOS

Os usuários também podem pedir ao ChatGPT para criar conteúdo escrito em qualquer aplicativo compatível com o novo recurso "Writing Tools" ("Ferramentas de Escrita"). Os usuários podem usar os recursos de geração de imagens do chatbot.

Até o momento, a lenta implementação dos recursos de inteligência artificial da Apple levantou algumas preocupações entre investidores sobre a força do ciclo de vendas do iPhone 16, a última versão do smartphone da companhia.

Os recursos de IA estarão disponíveis na série mais recente do iPhone, bem como nas versões Pro e Pro Max da linha anterior, o iPhone 15. Os usuários do iPad equipado com chips A17 Pro ou M1 e posteriores, e de computadores Mac com chips M1 e posteriores, também podem acessar as ferramentas.

(Por Aditya Soni)