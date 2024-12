China abre investigação antitruste contra Nvidia e eleva tensões com EUA sobre chips

O órgão disse que a fabricante de chips é, além disso, suspeita de violar os compromissos assumidos durante a aquisição da israelense Mellanox Technologies sob os termos descritos na aprovação condicional do regulador em 2020 para esse acordo.

A Nvidia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A investigação ocorre depois que os Estados Unidos lançaram, na semana passada, sua terceira rodada de repressão em três anos contra o setor de semicondutores da China, o que fez com que Washington reduzisse as exportações para 140 empresas, incluindo fabricantes de equipamentos de chips.

Em um sinal de que a China pretende reagir contra a mais recente medida, logo após o anúncio de Washington, Pequim proibiu as exportações para os EUA dos minerais gálio, germânio e antimônio.

No mesmo dia, quatro das principais associações do setor do país emitiram uma resposta rara e coordenada, dizendo que as empresas chinesas deveriam ter cuidado ao comprar chips dos EUA, pois eles "não eram mais seguros", e comprar localmente.

A Nvidia tem sido uma das muitas empresas envolvidas nos atritos entre EUA e China. Uma rodada anterior de restrições à exportação pelos EUA impediu a Nvidia de vender seus chips de IA mais avançados para a China, levando-a a criar novas versões específicas para o país asiático que estivessem em conformidade com os controles de exportação dos EUA.