OpenAI lança assinatura do ChatGPT para uso em pesquisas por US$200

Por Zaheer Kachwala

(Reuters) - A OpenAI lançou nesta quinta-feira uma versão de seu popular chatbot ChatGPT, com preço de 200 dólares por mês, que pode ser usada em áreas de engenharia e para pesquisa, à medida que busca expandir as aplicações setoriais para sua tecnologia de inteligência artificial.

O novo plano, chamado ChatGPT Pro, será oferecido além das assinaturas existentes do ChatGPT Plus, Team e Enterprise. Isso reforça as ambições da empresa de comercializar ainda mais sua tecnologia, que deu início ao boom da IA.