-"Grande número" de norte-americanos teve metadados roubados por hackers chineses, diz autoridade

Por Raphael Satter

(Reuters) - Um "grande número" de metadados de norte-americanos foi roubado na campanha de espionagem digital realizada por um grupo de hackers chineses apelidado de "Salt Typhoon", disse uma autoridade sênior dos EUA a jornalistas nesta quarta-feira. A autoridade se recusou a fornecer números específicos, mas disse que o acesso da China às redes de telecomunicações dos Estados Unidos era potencialmente amplo e que havia o risco de comprometimento contínuo. “Acreditamos que um grande número de metadados de norte-americanos foi roubado”, disse ela. Pressionada a revelar se o problema envolvia os registros de todos os celulares norte-americanos, ela afirmou: “Não acreditamos que foi todo celular do país, mas acreditamos que é potencialmente um grande número de indivíduos que o governo chinês estava focado”. Dezenas de empresas em todo o mundo foram atacadas por hackers, incluindo “pelo menos” oito companhias de telecomunicações e de infraestrutura de telecom nos EUA. Autoridades do país haviam afirmado que hackers atacaram sistemas de Verizon, AT&T, T-Mobile e Lumen, além de outras, roubando áudios e uma grande quantidade de dados de ligações. Os metadados de chamadas geralmente se referem a quem, o quê, quando e onde as ligações ocorreram, sem incluir o conteúdo. Mas eles podem ter também dados como destinatário, duração e local. A autoridade disse que a Casa Branca havia feito do combate aos hackers do Salt Typhoon uma prioridade para o governo federal e que o presidente norte-americano, Joe Biden, havia sido informado várias vezes sobre as invasões. (Reportagem de Raphael Satter)