Google e Meta negam inércia e admitem mudanças no Marco Civil da Internet

Segundo comunicado do Google, a empresa remove “com eficiência e em larga escala” conteúdos que violam regras de cada uma de suas plataformas. A empresa afirmou que “abolir regras que separam a responsabilidade civil das plataformas e dos usuários não contribuirá para o fim da circulação de conteúdos indesejados”.

A nota defende o aprimoramento do Marco Civil da Internet “desde que se estabeleçam garantias procedimentais e critérios que evitem a insegurança jurídica e o incentivo à censura”.

Já a Meta disse que “não há inércia” para garantir a integridade de suas plataformas, “ao contrário do que tem se ouvido no debate público”, e apresentou números de conteúdos nocivos removidos nas eleições municipais deste ano -- mais de 2,9 milhões, de acordo com a empresa.

A Meta afirmou ainda que o “debate sobre atualização das regras da internet é importante, inclusive quanto ao artigo 19 do Marco Civil da Internet”.

Em audiência no STF na semana passada, os advogados das duas empresas defenderam a constitucionalidade do dispositivo e demonstraram preocupações de que uma mudança prejudique a liberdade de expressão nas redes sociais.

Na sessão, a defesa do Google argumentou que, caso o STF julgue a favor de alterações no artigo 19, uma mudança “menos traumática” seria uma ampliação “cautelosa” das hipóteses em que se admite notificações extrajudiciais.