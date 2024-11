Dados de Black Friday nos EUA mostram vendas online de US$10,8 bi

As vendas online de brinquedos aumentaram 622% em comparação com a média diária de vendas em outubro, enquanto as vendas de joias aumentaram 561% e as de eletrodomésticos aumentaram 476% em comparação com outubro, acrescentou.

As cadeias de lojas de departamentos, como a Macy's e a Kohl's, bem como a grande varejista Target, poderão ter vendas fracas nesta temporada, que é mais curta, com apenas 26 dias entre o Dia de Ação de Graças e o Natal.

Em 2023, os compradores norte-americanos gastaram US$ 9,8 bilhões online na Black Friday e, em 2022, 9,1 bilhões, informou a Adobe.