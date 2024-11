Vendas do varejo online sobem 5,4% nas primeiras horas da Black Friday no Brasil, diz Neotrust

O volume de mercadorias vendidas nas primeiras 12 horas do período promocional totalizou 6,8 milhões, similar ao apurado um ano antes, segundo a empresa.

O levantamento também mostrou que eletrodomésticos lideram a categoria de produtos mais vendidos do início da quinta-feira até a manhã desta sexta-feira, com 15,2% de participação, mesmo patamar de um ano antes. A categoria foi seguida por telefonia (10,4%), eletrônicos (10,2%) e moda e acessórios (7,5%).

A Neotrust Confi afirma que os números foram produzidos com base em dados monitorados em tempo real junto a mais de 5 mil varejistas online do país. A empresa prevê que o e-commerce brasileiro fature 9,3 bilhões de reais de quinta-feira até domingo, crescimento de 9,1% ante as vendas do ano passado.