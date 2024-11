Samsung troca chefes de chips após presidente confrontar crise

A Samsung também nomeou Han Jin-man, chefe de chips dos EUA, como presidente e diretor da área de fundição de microprocessadores sob demanda.

No entanto, a Samsung manteve Chung Hyun-ho, segundo no comando do presidente Jay Y. Lee, como chefe da força-tarefa de apoio aos negócios e nomeou um ex-diretor financeiro como vice de Chung. Isso decepcionou alguns analistas que defendiam mudanças entre os maiores tomadores de decisão, cujos erros, segundo eles, fizeram com que a Samsung demorasse a investir em IA.

O preço das ações da Samsung fechou em queda de 3,4% nesta quarta-feira, uma vez que a remodelação fez pouco para acalmar a preocupação de investidores sobre como a gigante sul-coreana da tecnologia navegará pelos riscos associados às políticas protecionistas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Mesmo antes do triunfo de Trump nas eleições, as ações da Samsung vinham caindo devido à preocupação dos investidores com o fato da empresa estar atrás de rivais como fornecedora da Nvidia , líder em design de chips de IA.

O chefe da divisão de chips da Samsung, Jun, assumirá supervisão direta sobre a área de processadores de memória, tendo chefiado a divisão geral de semicondutores desde maio, em uma nomeação que, segundo a Samsung, resolverá uma "crise de chips".

O lucro da divisão caiu 40% no terceiro trimestre em relação ao segundo, com a Samsung dizendo que o negócio de chips de IA sofreu atraso perante um cliente "importante". Analistas citaram que este cliente importante é a Nvidia. Desde então, a Samsung tem dito que tem feito progressos.