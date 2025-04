Quase 50 democratas dizem não a IA não autorizada no governo Trump

Por Jeffrey Dastin

(Reuters) - Membros do Congresso norte-americano pediram ao governo do presidente Donald Trump que pare de utilizar qualquer sistema de inteligência artificial não autorizado para reduzir os gastos do governo, de acordo com uma carta enviada na quarta-feira.

Quase 50 democratas da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos assinaram a carta, vista pela Reuters, expressando preocupação com o uso da IA pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge, da sigla em inglês).