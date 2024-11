Reino Unido revisará metas de vendas de carros elétricos após reação de montadoras

LONDRES (Reuters) - O governo do Reino Unido disse nesta quarta-feira que vai reconsiderar as regras que obrigam as montadoras a produzirem mais veículos elétricos depois que o setor alertou que o plano atual levará ao fechamento de fábricas e à perda de empregos, sem uma demanda mais forte dos consumidores.

Como parte de metas mais amplas de atingir emissão líquida zero, as regras do plano Veículos de Emissão Zero (ZEV, na sigla em inglês) introduzidas pelo governo conservador anterior do Reino Unido exigem que as montadoras vendam uma proporção maior de carros elétricos a cada ano, sob pena de multas. As regras entraram em vigor no início deste ano.

No entanto, a demanda pública por veículos elétricos não acompanhou esse ritmo e, sem uma intervenção urgente do governo, tanto os empregos no setor quanto o apelo do Reino Unido como centro de produção estão ameaçados, alertaram as montadoras.