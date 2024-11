Google e Meta pedem que Austrália adie projeto de lei sobre proibição de rede social para crianças

O projeto de lei foi introduzido no Parlamento na semana passada e ficou aberto para apresentação de opiniões por apenas um dia.

O Google e a Meta afirmaram em suas apresentações que o governo deveria aguardar os resultados de um teste de verificação de idade antes de prosseguir.

O sistema de verificação de idade pode incluir biometria ou identificação do governo para impor um limite de idade para rede social.

"Na ausência de tais resultados, nem o setor nem os australianos entenderão a natureza ou a escala da garantia de idade exigida pelo projeto de lei, nem o impacto de tais medidas sobre os australianos", disse a Meta.

"Em sua forma atual, o projeto de lei é inconsistente e ineficaz."

A lei obrigaria as plataformas de rede social, e não os pais ou as crianças, a tomar medidas razoáveis para garantir que as proteções de verificação de idade estejam em vigor. As empresas poderiam ser multadas em até 32 milhões de dólares por violações sistêmicas.