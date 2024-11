Primeiro-ministro da Austrália minimiza temores de privacidade de proibição de redes sociais para crianças

Por Alasdair Pal

SYDNEY (Reuters) - O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse nesta segunda-feira que as empresas de redes sociais serão obrigadas a destruir os dados pessoais usados para verificar a idade dos usuários, como parte do que o governo diz ser uma das principais proibições ao uso dos serviços por menores de 16 anos no mundo.

A Austrália planeja testar um sistema de verificação de idade que pode incluir biometria ou identificação do governo para impor um limite de idade nas redes sociais, alguns dos controles mais rígidos impostos por qualquer país até o momento.