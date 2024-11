Califórnia vai retomar incentivo à venda de carros elétricos se Trump cortar crédito

O programa de incentivo da Califórnia, conhecido como CVRP, concedia até 7.500 dólares para a compra de veículos eletrificados (híbridos ou elétricos) e foi eliminado há cerca de um ano.

O CVRP financiou mais de 594 mil vendas de veículos novos durante a vigência. A Califórnia tem o maior número de vendas de veículos elétricos do país.

No mês passado, uma autoridade da Califórnia disse que espera que a Agência de Proteção Ambiental dos EUA aprove o plano do Estado para interromper a venda de veículos movidos somente a gasolina até 2035, uma proposta que foi recebida com ceticismo pelas principais montadoras.

As regras da Califórnia, que foram adotadas por uma dúzia de outros Estados dos EUA, exigem que 80% de todos os veículos novos vendidos em seu território sejam elétricos até 2035 e não mais que 20% de híbridos elétricos plug-in.

(Por Akash Sriram)