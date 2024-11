Bitcoin crava recordes e mira US$100 mil

Trump abraçou os ativos digitais durante sua campanha, prometendo fazer dos EUA a "capital das criptomoedas do planeta" e acumular um estoque nacional de bitcoin.

Os investidores de moedas digitais veem o fim do aumento da fiscalização da SEC sobre o setor depois que o presidente do órgão, Gary Gensler, disse na quinta-feira que deixará o cargo em janeiro, quando Trump assumir o cargo.

Sob o comando de Gensler, a SEC processou as corretoras Coinbase, Kraken, Binance e outras, alegando que o fato de não terem se registrado na autarquia violava as regras da SEC, acusações que as empresas negam e estão combatendo na Justiça dos EUA.

Mais de 4 bilhões de dólares foram investidos em fundos de bitcoin negociados em bolsa e listados nos EUA desde a eleição.