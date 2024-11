Associated Press demitirá 8% dos funcionários

Fundada em 1846 como uma cooperativa de notícias, a Associated Press tem jornalistas em quase 100 países e em todos os 50 Estados dos EUA, de acordo com dados da empresa.

"Estamos tomando medidas proativas, incluindo algumas reduções de pessoal, à medida que nos concentramos em atender às necessidades em evolução de nossos clientes", disse a agência.

A presidente-executiva, Daisy Veerasingham, disse em um memorando aos funcionários que aqueles que se qualificarem para o plano voluntário serão notificados até o final do dia.

A AP foi uma das primeiras organizações de notícias a assinar um acordo com a empresa de inteligência artificial OpenAI. No ano passado, ela licenciou uma parte de seu arquivo de notícias para o criadora do ChatGPT, abrindo um precedente para parcerias semelhantes.