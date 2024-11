ASML prevê crescimento contínuo até 2030 com a demanda de IA

Por Toby Sterling e Nathan Vifflin

AMSTERDÃ (Reuters) - A maior empresa de tecnologia da Europa, a fabricante de equipamentos para produção de chips ASML, disse nesta quinta-feira que espera que o crescimento das vendas seja em média de 8% a 14% nos próximos cinco anos, puxada pela forte demanda por aplicações de inteligência artificial.

A previsão, que analistas disseram ser tranquilizadora, veio em uma declaração antes do dia do investidor da empresa em Veldhoven, na Holanda, quando a companhia enfrentará perguntas sobre as perspectivas de vendas para a China depois que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos.