Sony tem lucro maior apoiada em videogames

Por Mariko Katsumura e Sam Nussey

TÓQUIO (Reuters) - A Sony anunciou nesta sexta-feira lucro operacional em alta de 73% no segundo trimestre fiscal, com fortes vendas de videogames que ajudaram a compensar fraqueza na divisão cinematográfica do grupo de tecnologia e entretenimento.

A Sony manteve previsão de lucro de 1,31 trilhão de ienes (8,51 bilhões de dólares) para o ano fiscal até março, em grande parte em linha com a estimativa média de 1,34 trilhão de ienes compilada pela Lseg junto a 24 analistas.