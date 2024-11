Nintendo corta previsão de lucro anual em 10% com desaceleração de vendas do Switch

A companhia vendeu 4,7 milhões de consoles Switch no primeiro semestre deste ano fiscal, abaixo dos 6,8 milhões no mesmo período do ano anterior.

A Nintendo reduziu a previsão de vendas para o ano inteiro, que está em seu oitavo ano no mercado, em 7%, para 12,5 milhões de unidades. Isso representa uma queda de 20% em relação às vendas do Switch de 15,7 milhões de unidades no ano anterior.

A empresa também revisou para baixo a estimativa anual de vendas de jogos em 3%, para 160 milhões de unidades.

"Para uma plataforma que está em seu oitavo ano no mercado, tanto o hardware quanto o software desfrutam de uma demanda estável e vendas rápidas", disse o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, a jornalistas.

"Mas as vendas até agora ficaram aquém de nossas projeções originais. Levando em consideração o primeiro semestre, revisamos nossas previsões para hardware e software, e isso levou à revisão do lucro."

Furukawa disse que não houve mudança no plano da Nintendo de anunciar um sucessor para o Switch no atual ano fiscal até março, mas não entrou em detalhes.