Samsung tem resultado abaixo do esperado, mas avança em chips de IA

A divisão de chips da Samsung obteve um lucro operacional de 3,9 trilhões de wons no terceiro trimestre, em comparação com um prejuízo de 3,8 trilhões no ano anterior, mas esse valor foi inferior aos 6,45 trilhões de wons obtidos no trimestre anterior.

A Samsung disse que seus ganhos com chips foram prejudicados por despesas não recorrentes, como a provisão de incentivos para funcionários, e efeitos cambiais devido ao dólar fraco.

"A Samsung não comercializou o HBM de forma tão eficaz quanto seus concorrentes, de modo que seu desempenho no terceiro trimestre e as perspectivas para o quarto trimestre estão aquém das expectativas do mercado", disse Baik Gil-hyun, analista da Yuanta Securities. "Prevê-se que levará algum tempo até que o negócio tenha o desempenho esperado."

O negócio de dispositivos móveis da Samsung também viu seu lucro operacional do terceiro trimestre cair para 2,8 trilhões de wons, em comparação com os 3,3 trilhões obtidos no ano anterior.